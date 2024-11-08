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Сергей Шишкарев: «Есть информация, что кое-кто из бывших гандболистов промышляет организацией договорных матчей»

Сергей Шишкарев рассказал, что экс-гандболистов подозревают в организации договорных матчей.

– Из полиции гандболистов вызволяли?

– В 2022-м в Бресте случилась нехорошая история с Синицыным из «Донских казаков». И Владимир Коноплев, и Борис Грызлов также оказывали помощь, благодаря чему разобрались в ситуации.

Три года назад был вопиющий инцидент, когда выяснилось, что на чемпионате Европы игроки молодежной сборной России делают ставки на свои матчи.

– Как вы узнали?

– Льву Воронину позвонил знакомый, который был в курсе. Это немец с русским паспортом. Под подозрение попали восемь игроков. Честно вам скажу – сначала хотел пожизненно всех дисквалифицировать. Но ребята покаялись, и меня убедили не рубить сплеча. Кто-то отстранили на два года, кого-то – на четыре.

История на этом не закончилась. Есть информация, что кое-кто из бывших гандболистов промышляет организацией договорных матчей. Как соберем неопровержимые доказательства, виновники будут наказаны, – сказал глава Федерации гандбола России.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Сергей Шишкарев
Лев Воронин
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