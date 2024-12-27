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Тимур Дибиров: «Один матч за сборную до сих пор не могу забыть. Это был шок. Очень хотел бы его переиграть»

Гандболист Тимур Дибиров сожалеет, что не выиграл медаль со сборной России.

41-летний Дибиров дважды побеждал в Лиге чемпионов с македонским «Вардаром» и занимает второе место в списке бомбардиров в истории турнира (1200 очков). Сейчас Дибиров играет за хорватский «Загреб» и проводит последний сезон в карьере. Об этом он рассказал в открытом письме на Спортсе’‘.

«В моей карьере есть одна большая боль – это сборная. Так сильно хотел выиграть с ней медаль, мечтая с детства, как стою на пьедестале, а на мне флаг. Говорят, жалеть неправильно, но мне очень жаль. Потому что могли больше. 

Сначала были пятые-шестые места, и мы ощущали себя лузерами – ведь до нас было поколение великих. Казалось, и мы сейчас допрыгнем до побед – а потом стало только хуже. Неуправляемый хаос. 

Ощущение падения – и ты не понимаешь, как из него выйти. 

Матч, который я бы очень хотел переиграть, – против Румынии в квалификации к Олимпиаде-2012 в Лондоне. Когда думаю о той игре, мурашки по телу, потому что это было нереально глупо. Мы выиграли в гостях в пять мячей, и были уверены, что все сделано. Дома вышли настолько расхлябанными, что уступили минус шесть. 

И не поехали на Евро, откуда отбирались на Олимпиаду. Это был шок. Холодный душ. 

Добило, что в «Чеховских медведях» была традиция: после сезона всей командой уезжать в Турцию на пару недель. Тимбилдинг такой. Все настолько были уверены в победе, что заранее взяли билеты – делегация 40 человек с семьями. И тут мы проиграли, а деньги вернуть нельзя. Жизнь вроде как продолжается, но хуже отдыха не было», – рассказал Дибиров Спортсу’’. 

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoТимур Дибиров
logoЛондон-2012
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
Загреб
Чеховские медведи
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