«Лига чемпионов все так же мотивирует, но хочу быть рядом с семьей». Второй бомбардир в истории ЛЧ Тимур Дибиров – о завершении карьеры

Гандболист Тимур Дибиров объяснил, почему проводит последний сезон в карьере.

41-летний россиянин Дибиров дважды побеждал в Лиге чемпионов с македонским «Вардаром» и занимает второе место в списке бомбардиров в истории турнира (1200 очков). Сейчас Дибиров играет за хорватский «Загреб» в последнем для себя сезоне. Об этом спортсмен рассказал в открытом письме на Спортсе’‘.

«Самое тяжелое сейчас для нас – расстояния. Я с сыном в Загребе, супруга (чемпионка мира по гандболу Ирина Полторацкая, сейчас Дибирова – Спортс’’) с дочкой в Ростове. Поэтому и решил: доигрываю сезон и завершаю карьеру. Хочу быть рядом.

Знаете, вот я говорю, что еще сезон – и все, и у меня мурашки бегут. Неужели этот момент пришел?

До сих пор каждый раз, выходя на площадку, получаю нереальное удовольствие. Вот мы осенью обыграли действующего финалиста ЛЧ «Ольборг» из Дании, и я снова ощущал себя маленьким мальчиком, который когда-то мечтал попасть на пьедестал, чтобы показывали по телевизору.

Лига чемпионов все так же наркотик – даже в 41, даже на 21-й сезон в турнире. Мне так же, как в первый раз, хотелось показать себя, слышать трибуны, побеждать. Я прекрасно чувствую себя и в плане мотивации, и в плане здоровья.

Но мне очень тяжело без семьи.

Не знаю, что будет и где мы будем (да и еще сезон впереди), но понимаю: время пришло. Как много раз говорил: играть в таком возрасте – это привилегия. Поэтому просто хочу насладиться моментом. Уверен, проведу сильный сезон: если 17 лет заканчивал с 50+ голами, то почему не может быть и 18?

Я правда не знаю сейчас, что буду делать после карьеры. Наверное, хотел бы поделиться тем, что накопил. Потому что неправильно такие вещи закапывать. И я даже сейчас не про себя. Всегда удивляло, когда наши легенды, которые столько все прошли и которых безумно уважают за границей, почему-то оказываются не нужны в России.

Вот сколько у нас олимпийских чемпионов или чемпионов мира? Десятки. А из них всего 5-7 человек сейчас трудятся в гандболе. Не должно так быть», – рассказал Дибиров Спортсу’’.

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