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«Зачем ты занимаешься спортом – чтобы быть первым парнем на деревне?» Дибиров о мотивации уехать в топ-лигу

Гандболист Тимур Дибиров рассказал, почему решил попробовать себя в Европе.

41-летний россиянин Дибиров дважды побеждал в Лиге чемпионов с македонским «Вардаром» и занимает второе место в списке бомбардиров в истории турнира (1200 очков). Сейчас Дибиров играет за хорватский «Загреб» в последнем для себя сезоне. Об этом спортсмен рассказал в открытом письме на Спортсе’‘.

«В Чехове хорошо, но, видя пустой зал, иногда думал: «Зачем мы этим всем занимаемся?» Ты постоянно видишь матчи мировых клубов c полными трибунами. Конечно, мне этого хотелось. 3,5 тысячи в Чехове на матчах ЛЧ – классно, но в немецком «Киле» приходили 20 тысяч, в Загребе год назад собирались 14,5.

Не знаю, правильно так думать или нет, но при виде пустых трибун не понимаю: для чего получаю зарплату? Если что-то делаешь хорошо, это нужно кому-то показать. 

Люди приходят на стадион, потому что у них есть любимцы. Да, команда важнее, но всегда есть те, кто чуть ближе. Чьей победе особенно порадуешься. Мне, допустим, нравится Рюдигер, вам – Вальверде, сыну – Беллингем. Каждый фанатеет по-своему. И эта любовь – то, что искал.

Я же живой человек, а не робот. Люди месяцами пашут на работах, а потом приходят на футбол, хоккей, гандбол, чтобы получить кайф. Если ты не возвращаешь им энергией и борьбой, на хера это надо все? Чтобы просто получить смску на карту? Но если так думать – гандбол не для тебя.

Уверен, нужно ехать [в топ-лигу] и пробовать. Не получится – вернешься. Тебе каждый потом скажет: «Молодец, смелый». Ввязался в драку, получил по башке, но не убежал от ответственности. Может, это дурацкий пример, но для меня вообще не попробовать – это такое поражение. Тебя как личности, как спортсмена.

Зачем ты занимаешься спортом – чтобы быть первым парнем на деревне?» – рассказал Дибиров.

​​«Разбили голову монетой – тысяча человек пришла извиниться». Письмо-прощание нашего главного гандболиста

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России
Загреб
logoТимур Дибиров
Киль
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