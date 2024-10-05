Гандболист Калараш о словах Вяльбе про «бомбу на Лондон»: «Очень надеюсь, что она не имела в виду это в прямом смысле и контексте»

Глеб Калараш отреагировал на предложение Елены Вяльбе «кинуть бомбу на Лондон».

Калараш является игроком венгерского клуба «Сегеда».

«Слова Вяльбе — ее мнение, личное дело. Я надеюсь, она это сказала сгоряча, может, неправильно выразилась. Очень надеюсь, что она не имела в виду это в прямом смысле и контексте. Потому что никому бомба на Лондон, думаю, не нужна.

Это политика, и мы мало что можем поменять. Может быть, чуть-чуть, но не глобально. Люди в нашем спорте понимают, что отстранять Россию нечестно и неправильно, ты просто убрал конкурента, даже двух с учетом Белоруссии, лишаешь себя же доступа к юным талантам из России.

Нас тут в Европе очень немного, российских спортсменов. Нас даже не 300 спартанцев, а намного меньше. И мы тоже стараемся представлять нашу страну», — сказал Калараш.