«Путин сказал Бобровниковой: «Бобер, открой глаза». Мы просто ошалели». Гандболистка Сень о встрече с президентом после Рио-2016
Анна Сень рассказала о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным после ОИ-2016.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские гандболистки одержали победу.
«Очень понравилось, когда уже после награждения мы зашли в зал и Владимир Владимирович подходил ко всем сборным.
Я прославилась в Рио тем, что у меня была профессиональная селфи-палка, все на нее фотографировались. Я попросила разрешения сфотографироваться с ним.
Он становится и говорит «Бобер, открой глаза». А это всегда говорила я, потому что у нас на все фото Владочка (Влада Бобровникова) получалась с закрытыми глазами.
И он когда это сказал, мы просто ошалели. Нам было очень приятно, что он так подготовлен», – сказала гандболистка в интервью 1rnd.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: 1rnd
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