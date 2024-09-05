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Евгений Трефилов перенес операцию на почках

Гандбольный тренер Евгений Трефилов перенес операцию на почках

Об этом рассказал председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

«Вчера Евгений Трефилов в одной из краснодарских больниц перенес операцию на почках. Она прошла успешно, сейчас его состояние заметно улучшилось.

Что касается выписки, то все будет зависеть от анализов. Надеюсь, что в ближайшее время Евгений Васильевич уже будет лечиться в домашних условиях.

Мы все переживали и переживаем за нашего великого тренера и очень рады, что квалифицированные медики вовремя оказали ему необходимую помощь», – сказал Шишкарев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЕвгений Трефилов
Сергей Шишкарев
ФГР
logoЗдоровье
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