Гандбольный тренер Евгений Трефилов перенес операцию на почках

Об этом рассказал председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

«Вчера Евгений Трефилов в одной из краснодарских больниц перенес операцию на почках. Она прошла успешно, сейчас его состояние заметно улучшилось.

Что касается выписки, то все будет зависеть от анализов. Надеюсь, что в ближайшее время Евгений Васильевич уже будет лечиться в домашних условиях.

Мы все переживали и переживаем за нашего великого тренера и очень рады, что квалифицированные медики вовремя оказали ему необходимую помощь», – сказал Шишкарев.