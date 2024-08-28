Гандболист Тамерлан Мусаев дисквалифицирован до конца года за ставки
Гандболиста Тамерлана Мусаева дисквалифицировали до конца года за ставки.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
«Комиссия по этике ФГР рассмотрела дело в отношении экс-гандболиста «СГАУ-Саратов» Тамерлана Мусаева.
Ранее в ходе своей профессиональной карьеры игрок совершал ставки на спортивные события. Мусаев был признан виновным в нарушении статьи 10 Кодекса этики ФГР.
В отношении него применена санкция, предусмотренная ч. 6 ст. 45 Дисциплинарного регламента ФГР в форме дисквалификации сроком до 31 декабря 2024 года», – говорится в сообщении.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФГР
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