Александр Медведев: «Считаем возможным начать обсуждение создания профессиональной гандбольной лиги»
Об этом высказались председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев и глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергеей Шишкарев на совместной встрече.
«Гандбольная команда [Санкт-Петербурга] второй год функционирует в системе «Зенита» и нацелена на самые высокие места.
Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку по всем направлениям и считаем возможным начать обсуждение создания профессиональной гандбольной лиги, которая бы непосредственно занималась организацией и проведением мужской и женской Суперлиги. Для этого, безусловно, требуется провести основательную подготовительную работу», – заявил Медведев.
Шишкарев также оценил перспективы гандбольной лиги.
«В ходе нашей встречи мы обсудили целый ряд важных вопросов. Очевидно, что теперь у гандбола в Санкт-Петербурге отличные перспективы.
Также мы затронули тему возможного создания профессиональной гандбольной лиги по примеру РПЛ и КХЛ. Это очень серьезный вопрос, а наши коллеги из Санкт-Петербурга имеют опыт такой деятельности.
На мой взгляд, было бы правильно создать специальную рабочую группу, которая бы на основе всестороннего анализа оценила бы эффективность реализации этой идеи применительно к гандболу. Мне она кажется интересной», – отметил Шишкарев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий