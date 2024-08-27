Александр Медведев: «Считаем возможным начать обсуждение создания профессиональной гандбольной лиги»

В России может появиться новая профессиональная лига по гандболу

Об этом высказались председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев и глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергеей Шишкарев на совместной встрече.

«Гандбольная команда [Санкт-Петербурга] второй год функционирует в системе «Зенита» и нацелена на самые высокие места.

Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку по всем направлениям и считаем возможным начать обсуждение создания профессиональной гандбольной лиги, которая бы непосредственно занималась организацией и проведением мужской и женской Суперлиги. Для этого, безусловно, требуется провести основательную подготовительную работу», – заявил Медведев.

Шишкарев также оценил перспективы гандбольной лиги.

«В ходе нашей встречи мы обсудили целый ряд важных вопросов. Очевидно, что теперь у гандбола в Санкт-Петербурге отличные перспективы.

Также мы затронули тему возможного создания профессиональной гандбольной лиги по примеру РПЛ и КХЛ. Это очень серьезный вопрос, а наши коллеги из Санкт-Петербурга имеют опыт такой деятельности.

На мой взгляд, было бы правильно создать специальную рабочую группу, которая бы на основе всестороннего анализа оценила бы эффективность реализации этой идеи применительно к гандболу. Мне она кажется интересной», – отметил Шишкарев.