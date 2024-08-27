О победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016 в Рио снимут фильм

О победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016 , проходившей в Рио-де-Жанейро, снимут фильм.

Об этом рассказал председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) и генеральный продюсер центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев . Съемки начнутся зимой 2025 года, центр Шишкарева работает над созданием картины.

«Мы к фильму о Федоре (Черенкове, которому посвящен фильм «Федя: народный футболист» – Sports) подошли через призму работы над картиной о победе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. У нас уже шестая итерация сценария.

С одной стороны, скажут – чего вы бумажки переписываете, а с другой, все больше и профессиональных знаний я и мои коллеги вкладываем в это, плюс после Олимпиады произошло много событий, которые позволяют оценить этот успех совершенно по-другому. Осенью мы заканчиваем работу над уточненной версией сценария.

Фильм, скорее всего, будет называться «Золото ручной работы». Это многогранно – и золото вообще, и ручной мяч, и то, что это сделали и руками, и мозгами, и сердцем. Эта драма начнет сниматься зимой. Очень хотелось бы завершить ее к десятилетию победы на Олимпиаде – в 2026 году», – сказал Шишкарев.

Также он отметил, что съемки фильма планируются в том числе на натуре.

«В том числе, возможно, и Бразилия, Копакабана. Но это не самоцель – хочется по-настоящему передать те эмоции, которые мы покажем в фильме. Натуры будет очень много», – заключил Шишкарев.

Женская сборная России по гандболу в 2016 году впервые в истории завоевала золото Олимпиады. В финале турнира команда обыграла француженок (22:19).