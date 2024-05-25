Михайличенко о финале с «Ростов-Доном»: «За всю мою карьеру это самый сложный матч, накал по эмоциям невероятный»

Теги Ростов-Дон чемпионат России жен ТАСС ЦСКА жен Елена Михайличенко Гандбол

Игрок ЦСКА Елена Михайличенко назвала финал ЧР самым сложным матчем в карьере.

В пятницу ЦСКА в третий раз стал чемпионом России, обыграв в финальной серии «Ростов-Дон» (2-0). Победитель второго матча был определен во втором овертайме.

«Мне кажется, что мы вместе совершили в хорошем смысле безумие – и для себя, и для болельщиков. За всю мою карьеру это самый сложный матч, накал по эмоциям невероятный.

Спасибо каждому болельщику, кто пришел нас поддержать, и тренерскому штабу, что были одной семьей и добились таких результатов», – сказала Михайличенко.

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