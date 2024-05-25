Сергей Шишкарев: «Пятничный матч между ЦСКА и «Ростов-Доном» стал украшением и финальной серии, и всего гандбольного сезона»

Шишкарев назвал финал женского чемпионата России по гандболу украшением сезона.

В пятницу ЦСКА в третий раз стал чемпионом России, обыграв в финальной серии «Ростов-Дон» (2-0). Победитель второго матча был определен во втором овертайме.

«Пятничный матч между ЦСКА и «Ростов-Доном» стал украшением и финальной серии, и всего гандбольного сезона.

Поймал себя на мысли, что за девять лет руководства Федерацией гандбола России не припомню, чтобы победитель чемпионата определялся в такой невероятной борьбе, в игре с двумя овертаймами.

Третий раз за пять лет замечательная московская команда завоевала золотые медали, и это абсолютно заслуженный результат. Мои поздравления тренерскому штабу и игрокам ЦСКА. Слова огромного уважения хотел бы сказать и в адрес соперников.

Гандболистки «Ростов-Дона» также показали феноменальную игру, достойную самых лестных оценок.

Еще раз убеждаюсь в том, что если бы женская сборная России выступала бы сейчас на международной арене, то претендовала бы на самые высокие места», – сказал Сергей Шишкарев.