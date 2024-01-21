Чемпионат Европы по гандболу. Хорватия сыграет с Исландией, Франция встретится с Австрией, Германия против Венгрии

Теги чемпионат Европы по гандболу сборная Германии сборная Франции сборная Хорватии сборная Венгрии сборная Исландии результаты сборная Австрии Гандбол

22 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Основной раунд

Группа 1

Кельн, Германия

Хорватия – Исландия – 17.30

 

Франция – Австрия – 20.00

 

Германия – Венгрия – 22.30

 

Положение в группе: Франция – 6 очков (3 игры), Австрия – 4 (3), Венгрия – 4 (3), Германия – 2 (3), Хорватия – 1 (3), Исландия – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий