Чемпионат Европы по гандболу. Хорватия сыграет с Исландией, Франция встретится с Австрией, Германия против Венгрии
22 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Основной раунд
Группа 1
Кельн, Германия
Хорватия – Исландия – 17.30
Франция – Австрия – 20.00
Германия – Венгрия – 22.30
Положение в группе: Франция – 6 очков (3 игры), Австрия – 4 (3), Венгрия – 4 (3), Германия – 2 (3), Хорватия – 1 (3), Исландия – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.