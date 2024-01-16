Чемпионат Европы по гандболу. Франция сыграет с Германией, Исландия встретится с Венгрией и другие матчи

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16 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа A

Берлин

Северная Македония – Швейцария – 20.00

 

Франция – Германия – 22.30

 

Положение в группе: Германия – 4 очка (2 игры), Франция – 3 (2), Швейцария – 1 (2), Северная Македония – 0 (2).

Группа B

Мангейм

Хорватия – Румыния – 20.00

 

Испания – Австрия – 22.30

 

Положение в группе: Хорватия – 3 (2), Австрия – 3 (2), Испания – 2 (2), Румыния – 0 (2). 

Группа C

Мюнхен

Сербия – Черногория – 20.00

 

Исландия – Венгрия – 22.30

 

Положение в группе: Венгрия – 4 (2), Исландия – 3 (2), Сербия – 1 (2), Черногория – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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