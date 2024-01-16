Чемпионат Европы по гандболу. Франция сыграет с Германией, Исландия встретится с Венгрией и другие матчи
16 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа A
Берлин
Северная Македония – Швейцария – 20.00
Франция – Германия – 22.30
Положение в группе: Германия – 4 очка (2 игры), Франция – 3 (2), Швейцария – 1 (2), Северная Македония – 0 (2).
Группа B
Мангейм
Хорватия – Румыния – 20.00
Испания – Австрия – 22.30
Положение в группе: Хорватия – 3 (2), Австрия – 3 (2), Испания – 2 (2), Румыния – 0 (2).
Группа C
Мюнхен
Сербия – Черногория – 20.00
Исландия – Венгрия – 22.30
Положение в группе: Венгрия – 4 (2), Исландия – 3 (2), Сербия – 1 (2), Черногория – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.