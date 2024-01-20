Чемпионат Европы по гандболу. Франция сыграет с Исландией, Венгрия против Хорватии, Германия встретится с Австрией
20 января на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин пройдут очередные матчи.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Основной раунд
Группа 1
Кельн, Германия
Франция – Исландия – 17.30
Венгрия – Хорватия – 20.00
Германия – Австрия – 22.30
Положение в группе: Франция – 4 очка (2 игры), Австрия – 3 (2), Венгрия – 2 (2), Германия – 2 (2), Хорватия – 1 (2), Исландия – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.