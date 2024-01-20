Чемпионат Европы по гандболу. Франция сыграет с Исландией, Венгрия против Хорватии, Германия встретится с Австрией

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20 января на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин пройдут очередные матчи.

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Основной раунд

Группа 1

Кельн, Германия

Франция – Исландия – 17.30

 

Венгрия – Хорватия – 20.00

 

Германия – Австрия – 22.30

 

Положение в группе: Франция – 4 очка (2 игры), Австрия – 3 (2), Венгрия – 2 (2), Германия – 2 (2), Хорватия – 1 (2), Исландия – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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