Чемпионат Европы по гандболу. Франция сыграет со Швейцарией, Венгрия против Сербии и другие матчи
14 января на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин пройдут очередные матчи.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа A
Берлин, Германия
Швейцария – Франция – 20.00
Северная Македония – Германия – 22.30
Положение в группе: Германия – 2 очка (1 игра), Франция – 2 (1), Северная Македония – 0 (1), Швейцария – 0 (1).
Группа B
Мангейм, Германия
Румыния – Испания – 20.00
Хорватия – Австрия – 22.30
Положение в группе: Хорватия – 2 (1), Австрия – 2 (1), Румыния – 0 (1), Испания – 0 (1).
Группа C
Мюнхен, Германия
Черногория – Исландия – 20.00
Сербия – Венгрия – 22.30
Положение в группе: Венгрия – 2 (1), Исландия – 1 (1), Сербия – 1 (1), Черногория – 0 (1).