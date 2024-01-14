Чемпионат Европы по гандболу. Франция сыграет со Швейцарией, Венгрия против Сербии и другие матчи

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14 января на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин пройдут очередные матчи.

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа A

Берлин, Германия

Швейцария – Франция – 20.00

 

Северная Македония – Германия – 22.30

 

Положение в группе: Германия – 2 очка (1 игра), Франция – 2 (1), Северная Македония – 0 (1), Швейцария – 0 (1).

Группа B

Мангейм, Германия

Румыния – Испания – 20.00

 

Хорватия – Австрия – 22.30

 

Положение в группе: Хорватия – 2 (1), Австрия – 2 (1), Румыния – 0 (1), Испания – 0 (1).

Группа C

Мюнхен, Германия

Черногория – Исландия – 20.00

 

Сербия – Венгрия – 22.30

 

Положение в группе: Венгрия – 2 (1), Исландия – 1 (1), Сербия – 1 (1), Черногория – 0 (1).

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