Дмитриева об отношении к россиянам в европейских клубах: «У меня никаких проблем нет. Все, наоборот, спрашивают, как по-русски сказать то или иное слово»

Теги сборная России жен женский чемпионат мира по гандболу Крим Меркатор Дарья Дмитриева Гандбол

Гандболистка Дмитриева рассказала об отношении к россиянам в европейских клубах.

Дарья Дмитриева играет с составе словенского «Крима».

– Будете чемпионат мира смотреть?

– Какие-то интересные матчи – да.

– Общались ли со словенками? Что они говорят по поводу нашего отсутствия?

– Все немного разочарованы, что хорошего конкурента не будет. Все говорят, что интересно играть против сборной России.

– Как к нашим гандболисткам относятся в европейских клубах?

– У меня вообще никаких проблем нет. Никто ничего не говорил. Все, наоборот, спрашивают, как по-русски сказать то или иное слово, – сказала Дмитриева.

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