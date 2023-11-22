Дмитриева об отношении к россиянам в европейских клубах: «У меня никаких проблем нет. Все, наоборот, спрашивают, как по-русски сказать то или иное слово»

Гандболистка Дмитриева рассказала об отношении к россиянам в европейских клубах.

играет с составе словенского «Крима».

– Будете чемпионат мира смотреть?

– Какие-то интересные матчи – да.

– Общались ли со словенками? Что они говорят по поводу нашего отсутствия?

– Все немного разочарованы, что хорошего конкурента не будет. Все говорят, что интересно играть против сборной России.

– Как к нашим гандболисткам относятся в европейских клубах?

– У меня вообще никаких проблем нет. Никто ничего не говорил. Все, наоборот, спрашивают, как по-русски сказать то или иное слово, – сказала Дмитриева.