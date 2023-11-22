Дмитриева об отношении к россиянам в европейских клубах: «У меня никаких проблем нет. Все, наоборот, спрашивают, как по-русски сказать то или иное слово»
Гандболистка Дмитриева рассказала об отношении к россиянам в европейских клубах.
Дарья Дмитриева играет с составе словенского «Крима».
– Будете чемпионат мира смотреть?
– Какие-то интересные матчи – да.
– Общались ли со словенками? Что они говорят по поводу нашего отсутствия?
– Все немного разочарованы, что хорошего конкурента не будет. Все говорят, что интересно играть против сборной России.
– Как к нашим гандболисткам относятся в европейских клубах?
– У меня вообще никаких проблем нет. Никто ничего не говорил. Все, наоборот, спрашивают, как по-русски сказать то или иное слово, – сказала Дмитриева.
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