Российская гандболистка Дарья Дмитриева вернется из ЦСКА в словенский клуб «Крим»

Теги Крим Меркатор переходы Дарья Дмитриева ЦСКА жен Гандбол

Российская гандболистка Дарья Дмитриева вернется в словенский клуб «Крим».

Олимпийская чемпионка Рио-2016 по гандболу россиянка Дарья Дмитриева перейдет в словенский клуб «Крим».

В минувшем сезоне 27-летняя Дмитриева уже выступала за команду на правах аренды, став победителем чемпионата Словении и получив приз как лучшая гандболистка турнира.

При этом в мае спортсменка досрочно вернулась в ЦСКА, с которым также выиграла титул чемпионки России.

«Контракт с Дарьей Дмитриевой по соглашению сторон истечет 30 июня 2023 года, 1 июля права на игрока перейдут «Криму», – рассказал генеральный директор ЦСКА Акопян.

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