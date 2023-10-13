Международная федерация гандбола: «Поскольку Олимпиады проводятся под эгидой МОК, предположение о пропуске российской командой Игр является верным»

Российские гандболистки лишились шансов выступить на Олимпиаде-2024 года в Париже.

Об этом заявили в Международной федерации гандбола (IHF).

Российская команда не получила wild card для участия в чемпионате мира, на котором была последняя возможность квалифицироваться на Игры.

«Согласно рекомендации Международного олимпийского комитета ( ), спортсмены с российскими или белорусскими паспортами по-прежнему не могут участвовать в командных видах спорта.

Поскольку Олимпийские игры проводятся под эгидой МОК, предположение о пропуске российской командой Игр является верным», – говорится в заявлении .

Женская сборная России является победителем Игр-2016 в Рио и серебряным призером Токио-2020.