Международная федерация гандбола: «Поскольку Олимпиады проводятся под эгидой МОК, предположение о пропуске российской командой Игр является верным»

Теги сборная России жен МОК IHF Париж-2024 Гандбол

Российские гандболистки лишились шансов выступить на Олимпиаде-2024 года в Париже.

Об этом заявили в Международной федерации гандбола (IHF).

Российская команда не получила wild card для участия в чемпионате мира, на котором была последняя возможность квалифицироваться на Игры. 

«Согласно рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены с российскими или белорусскими паспортами по-прежнему не могут участвовать в командных видах спорта.

Поскольку Олимпийские игры проводятся под эгидой МОК, предположение о пропуске российской командой Игр является верным», – говорится в заявлении IHF.

Женская сборная России является победителем Игр-2016 в Рио и серебряным призером Токио-2020. 

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