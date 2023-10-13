Татьяна Покровская: «Нас уже давно отстранили, мы в Олимпиаде не участвуем. Это ужасно, но мы психологически готовы»
Татьяна Покровская отреагировала на решение МОК отстранить ОКР.
«Да нас уже давно отстранили – и не только состав в групповых упражнениях как командный вид, но и дуэт. Мы в Олимпиаде не участвуем.
Это, мягко говоря, ужасно, но к таким решениям мы психологически готовы. Но у нас впереди Игры БРИКС, Игры дружбы, молодежь к ним готовится.
Так что с мотивацией у нас проблем нет», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.
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