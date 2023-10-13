Татьяна Покровская: «Нас уже давно отстранили, мы в Олимпиаде не участвуем. Это ужасно, но мы психологически готовы»

Теги синхронное плавание МОК ОКР Татьяна Покровская Париж-2024 сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Татьяна Покровская отреагировала на решение МОК отстранить ОКР.

«Да нас уже давно отстранили – и не только состав в групповых упражнениях как командный вид, но и дуэт. Мы в Олимпиаде не участвуем.

Это, мягко говоря, ужасно, но к таким решениям мы психологически готовы. Но у нас впереди Игры БРИКС, Игры дружбы, молодежь к ним готовится.

Так что с мотивацией у нас проблем нет», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию. 

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

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1 комментарий

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Анастасия Прудникова
Синхронное плавание - один из результативных видов спорта в России. Представляю, как обидно сейчас синхронисткам быть отстраненными от международных соревнований.
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