Татьяна Покровская: «Нас уже давно отстранили, мы в Олимпиаде не участвуем. Это ужасно, но мы психологически готовы»

Татьяна Покровская отреагировала на решение МОК отстранить ОКР.

«Да нас уже давно отстранили – и не только состав в групповых упражнениях как командный вид, но и дуэт. Мы в Олимпиаде не участвуем.

Это, мягко говоря, ужасно, но к таким решениям мы психологически готовы. Но у нас впереди Игры БРИКС, Игры дружбы, молодежь к ним готовится.

Так что с мотивацией у нас проблем нет», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?