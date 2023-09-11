Шишкарев о конгрессе IHF: «Нас попросили не приезжать. Пять стран поставили ультиматум: если Россия приедет, будут бойкотировать»

У Федерации гандбола России отозвали приглашение на конгресс IHF.

Об этом сообщил глава ФГР Сергей Шишкарев.

«На этой неделе состоится конгресс , у нас было приглашение, планировали отправить гендиректора ФГР (Льва Воронина – Sports.ru) и одного из заместителей. В пятницу получили звонок, нас попросили не приезжать.

Пять стран поставили ультиматум: если Россия приедет, будут бойкотировать. С украинцами у нас более нейтральные отношения, они бы не стали возражать, но прибалтийские друзья и Польша выступили с ультиматумом», – сказал Шишкарев.

Также он отметил двойные стандарты европейских клубов.

«[ ] Вяхирева выиграла все, что можно в Норвегии, выиграла Лигу чемпионов. Совершенно очевидно, что она победитель, но звание лучшего игрока ей не дают.

Еще ситуация с Леной Михайличенко, самая талантливая 22-летняя девочка, лучшая гандболистка прошлого сезона. Новый сезон не начался, а ее заваливают предложениями из европейских клубов, один из которых против нас возражает, чтобы мы приехали на конгресс, тем не менее заманивают ее двойной-тройной зарплатой.

То есть где выгодно, там можно, а где можно следовать политическим лозунгам и каким-то недружественным шагам, эти шаги предпринимаются», – добавил глава ФГР.