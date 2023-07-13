Валерия Маслова: «Французы злые, потому что у них такая культура, а в России люди могут быть закрытыми и злыми из-за обстоятельств»

Российская гандболистка Валерия Маслова рассказала о жизни во Франции.

Прошлый сезон Маслова провела во французском клубе «Мец», став чемпионкой и обладательницей Кубка Франции. В следующем сезоне она будет выступать за французский «Брест».

«Во Франции было тяжело адаптироваться, потому что я, наверное, привыкла, что очень много времени провожу с людьми-скандинавами. У меня очень много друзей из Дании, из Нидерландов. И да, я считаю, что голландцы как скандинавы, они очень похожи менталитетом. Они улыбчивые, разговорчивые, доброжелательные, и я к этому привыкла. С ними можно легко себя чувствовать. Ты пришел, улыбнулся, вы поговорили не на какие-то личные темы, а просто обо всем, поиграли в игры.

Во Франции абсолютно другой менталитет, люди более закрытые. Сама атмосфера тебя угнетает, ты начинаешь бояться заговорить с людьми. Они грубоватые не из-за того, что хотят тебя обидеть или ты им неприятен, у них просто культура такая. Изначально меня это обижало. Казалось, что люди меня не любят, что я им не нравлюсь, они не хотят со мной общаться, поэтому так разговаривают. Полгода я ходила и пыталась себе в голову внести, что это просто человек такой.

Когда я все поняла, мне стало намного легче. Я опять начала улыбаться, вести себя, как я вела, подходить, разговаривать с людьми. Их это шокируют, но также им нравится, когда с ними хорошо общаешься. В какой-то момент им становится комфортно.

Здесь нет коррупции, хотя она, наверное, есть. И здесь нет панибратства. Если мой друг работает в банке, например, и я ему говорю: «Слушай, ты можешь сейчас остаться на 5 минут, я к тебе забегу, помоги мне со счетом», в России это может сработать, но не во Франции. Если он работает до 18:00, в 17:59 банк закрыт. Исключение может быть только для близких друзей. Я не говорю, что в России сильное панибратство, не встречала, но у нас с этим, кажется, проще.

Я вот сейчас живу во Франции и сравниваю местных людей с россиянами. Прихожу к выводу, что, наверное, все-таки я выбрала бы русских людей. Французы злые, потому что у них такая культура, а в России люди могут быть закрытыми и злыми из-за обстоятельств. Русский народ сам по себе добрый, мы открыты, приветливы, мы по натуре такие», — сказала .