Россиянки Бодниева и Дибирова включены в Зал славы Европейской федерации гандбола

Россиянки Людмила Бодниева и Ирина Дибирова включены в Зал славы Европейской федерации гандбола (EHF).

Об этом сообщается на сайте организации. Событие приурочено к 30-летию EHF, в Зал славы которой введены в общей сложности 60 человек. Их отметили «за выдающиеся выступления на поле и за его пределами, а также за общий вклад в развитие европейского гандбола за последние 30 лет».

Бодниева – двукратная чемпионка мира (2001, 2005), бронзовый и серебряный призер чемпионатов Европы (2000, 2006). Сейчас она возглавляет женскую сборную России по гандболу.

Дибирова трижды побеждала на ЧМ (2001, 2005, 2007), завоевывала серебро и бронзу ЧЕ (2006, 2008), а также становилась серебряным призером Олимпийских игр-2008 в Пекине.