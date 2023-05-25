Бобровникова о лечении лимфомы Ходжкина: «Если все пойдет по плану, то химия закончится в конце июля. Дальше жду и молюсь, что же покажет томография»

Гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о лечении лимфомы Ходжкина.

«Я лечусь в Ростове-на-Дону, в Научно-исследовательском онкологическом институте – это 5-7 минут от нашего дома. Хотя многие сразу предлагали помощь, поехать в Москву, в Корею, в Италию… У меня идет уже второй курс химиотерапии, клиника и врачи супер – все замечательно, в плане отношения и профессионализма мне нравится.

Моя лимфома – относительно простая и распространенная, 8 из 10 случаев вылечиваются – хорошая статистика. Плюс мой боевой настрой, надеюсь, тоже даст плоды.

Врачи выбирали между двумя протоколами, остановились на более коротком. Схема такая: я неделю лежу в больнице на химии, неделю нахожусь дома. В четверг ложусь в больницу, в пятницу начинают ставить капельницы.

Мы сделаем 4 курса химии, потом будет КТ – посмотрим, уменьшаются ли лимфоузлы, как себя ведут, все ли правильно? И потом еще два курса в том же графике «неделя через неделю».

Если все пойдет по плану, то химия закончится в конце июля. Дальше я жду три недельки и молюсь, что же покажет ПЭТ/КТ: остались ли очаги или все чистенько и я выхожу в ремиссию.

Когда мы взялись за первый курс, я была безумно рада: ура, лечение началось! 3 мая мы с Фе открыли новую джелатерию, а 4 мая он повез меня в больницу.

Первый курс – самый долгий и тяжелый, потому что в организм все вводится впервые. В первый день капельница стояла 9 часов. Я была мобильна, но всегда с ней, с этими колесиками – ходила в туалет, по палате. На второй день было легче – 7 часов с капельницей, потом 4 часа и дальше до седьмого дня буквально 2 часа», – сказала олимпийская чемпионка по гандболу.

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