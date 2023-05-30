ФГР отклонила протест «Ростов-Дона» на итог первого финального матча чемпионата России. Клуб требовал присудить техническое поражение ЦСКА из-за дозаявки Дмитриевой
ЦСКА избежал технического поражения в первом матче финала чемпионата России по гандболу.
В Федерации гандбола России (ФГР) отклонили протест «Ростов-Дона» на результат матча, где ЦСКА одержал победу со счетом 32:28. Соответствующее решение вынесла комиссия по организации и проведению соревнований ФГР.
Ростовский клуб настаивал на техническом поражении для ЦСКА, посчитав неправомерной дозаявку олимпийской чемпионки Дарьи Дмитриевой на турнир. 23 мая гандболистка досрочно вернулась в московскую команду из словенского «Крима».
Комиссия ФГР не нашла нарушений и установила, что Дмитриева имела право выступать в финале чемпионата России. Данное решение еще может быть обжаловано.
Второй матч команд состоится сегодня.
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