ФГР отклонила протест «Ростов-Дона» на итог первого финального матча чемпионата России. Клуб требовал присудить техническое поражение ЦСКА из-за дозаявки Дмитриевой

ЦСКА избежал технического поражения в первом матче финала чемпионата России по гандболу.

В Федерации гандбола России (ФГР) отклонили протест «Ростов-Дона» на результат матча, где ЦСКА одержал победу со счетом 32:28. Соответствующее решение вынесла комиссия по организации и проведению соревнований ФГР.

Ростовский клуб настаивал на техническом поражении для ЦСКА, посчитав неправомерной дозаявку олимпийской чемпионки Дарьи Дмитриевой на турнир. 23 мая гандболистка досрочно вернулась в московскую команду из словенского «Крима».

Комиссия ФГР не нашла нарушений и установила, что Дмитриева имела право выступать в финале чемпионата России. Данное решение еще может быть обжаловано.

Второй матч команд состоится сегодня.