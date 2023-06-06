Евгений Трефилов: «Вяхирева играет хорошо, но говорить о гандбольном Месси... я бы все-таки не делал таких сравнений»

Евгений Трефилов высказался о сравнениях Анны Вяхиревой с Лионелем Месси.

Ранее россиянка стала победительницей Лиги чемпионов по гандболу в составе норвежского клуба «Виперс Кристиансанд».

«Конечно, я рад, что она победила в чемпионов. Можно ли ее считать гандбольным Месси? Аня знает: когда мы проиграли чемпионат Европы, я ей про Месси все сказал. Играет она и правда хорошо, но говорить о гандбольном Месси... я бы все-таки не делал таких сравнений.

Но если болельщики так решили, то пусть называют, как хотят. У нее и у ее родной сестры есть игровая чуйка, площадку они видят немного лучше, чем другие. Далеко не всем это удается, значит, они немного талантливее остальных.

Если хотите, то называйте Месси, хотите – Пеле. Лично меня интересует одно – результат», – сказал бывший главный тренер сборной России.

«Сумасшествие, что все получилось в первом сезоне». Трефилов разнес Вяхиреву за отъезд в Норвегию, а она там все выиграла