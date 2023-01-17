Чемпионат мира по гандболу. Групповой раунд. Испания сыграет с Польшей, Швеция против Португалии, другие матчи

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18 января стартуют матчи второго группового этапа мужского чемпионат мира по гандболу. 

Чемпионат мира по гандболу-2023

Мужчины

Групповой этап

Группа 1

Краков, Польша

Иран – Словения – 17.30

 

Франция – Черногория – 20.00

 

Испания – Польша – 22.30

 

Положение в группе: Испания – 4 очка (2 игры), Франция – 4 (2), Словения – 2 (2), Черногория – 2 (2), Польша – 0 (2), Иран – 0 (2). 

Группа 2

Гетеборг, Швеция

Португалия – Бразилия – 17.30

 

Кабо-Верде – Исландия – 20.00

 

Швеция – Венгрия – 22.30

 

Положение в группе: Швеция – 4 (2), Португалия – 2 (2), Исландия – 2 (2), Венгрия – 2 (2), Бразилия – 2 (2), Кабо-Верде – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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