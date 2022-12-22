Евгений Трефилов: «Желаю Месси, чтобы у него грудь до восьмого размера не выросла и он не загордился. Испытание славой очень тяжелое»

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, что болел за Аргентину в финале ЧМ-2022 по футболу.

– За кого болели в финале чемпионата мира по футболу?

– За Аргентину.

– Почему? Персонально поддерживали Месси?

– Не только, у сборной Аргентины есть кураж, а Франция более дисциплинированная команда. Помню, как ФРГ выходила на поле и всех раскатывала, французы близки к такому же уровню.

Аргентинцы – чисто про спортивный кураж, они во всех вторых таймах в концовке проседали. В финале было 2:0, а в конце матча стало 2:2. Они хорошо и достойно провели мундиаль. Их заслуженно сейчас встречают на родине миллионы людей.

– Не думаете, что Месси после финала чемпионата мира в Катаре стал самым великим футболистом и спортсменом в истории?

– Я желаю, чтобы у него грудь до восьмого размера не выросла и он не загордился. Испытание славой очень тяжелое.

И Месси, и своим игрокам всегда говорю, что самое тяжелое – когда ты поднимаешься с самого низа – оттуда, где тебе было плохо, потому что затем ты надуваешься от популярности, как жаба. Это тоже не очень хорошо, – сказал Трефилов.