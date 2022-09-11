Сень об уходе Вяхиревой из «Ростов-Дона»: «Команда – единой целое, независимо от того, уходит ли один игрок. Мы уже отрабатывали без нее наши комбинации»

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Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Сень прокомментировала уход Анны Вяхиревой из команды.

Вяхирева в межсезонье перешла в норвежский клуб «Виперс».

«Слушайте, команда – единой целое, независимо от того, выпадает ли или уходит один игрок. Нам сейчас не хватает Миланы Таженовой и Полины Кузнецовой, а не Ани Вяхиревой.

В этом сезоне мы уже отрабатывали без нее наши комбинации, в том числе защитные. Конечно, Аня – хороший игрок, желаю ей удачи в «Виперсе», но у нас уже есть состав, который способен сражаться и бороться за все титулы в этом сезоне», – рассказала Сень.

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