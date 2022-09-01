ФГР приглашена на конгресс Европейской федерации: «Присутствие руководства российского гандбола необходимо для принятия решений»

Руководство Федерации гандбола России (ФГР) получило приглашение на мероприятия, проходящие под эгидой Международной и Европейской федераций гандбола (IHF и EHF).

С 23 по 25 сентября в Люксембурге пройдет конгресс EHF. Приглашение на него получил, в частности, глава ФГР Сергей Шишкарев, который также сможет посетить полуфинал и финал чемпионата мира в январе 2023 года.

«Присутствие представителей руководства российского гандбола необходимо для принятия решений, основанных на обмене информацией и дискуссиях на уровне участников Конгресса», – цитирует ФГР письмо от европейской федерации.