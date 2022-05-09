Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова открыла новый магазин в Ростове через неделю после того, как лишилась старого.

Прошлый магазин забрали партнеры по бизнесу.

«Новая джелатерия за 7 дней!

Неделю назад я со слезами на глазах стояла на Университетском и говорила Фе (мужу Бобровниковой – Sports.ru): «Ну как так, аморе, я не верю, это же все ты делал, как теперь быть».

А cегодня я стою в Парке Революции в нашем новом кафе, в воздухе запах свежего базилика, возле витрин очередь и те же девочки, как все эти годы, накладывают мороженое и делают кофе, но уже в нашем с Фе заведении!

Вы не представляете какой счастливый мне звонил муж(он, наверное, поругает меня, что я с вами делюсь этим) из Москвы, они с Тимуром не спали трое суток, поехали за оборудованием на фургоне, так как мы остались без цеха и машин для мороженого!

Так вот… Он звонил уставший, но такой счастливый… Перед оъездом очень переживал, что что-то пойдет не так, но у них с легкостью все получилось купить! И теперь он один себе босс и решает все сам!

Горжусь тобой, Amore mio! Ты заслуживаешь всего этого, ты целую сеть джелатерий заслуживаешь с твоим упорством и любовью к своему делу!

Господи! А как вы все нас поддержали! Спасибо! За каждое слово! Помощь забить гвоздь, дать место, что-то покрасить, найти инвесторов, сделать дизайн, сшить шторы! Я так была тронута», – написала Бобровникова.

«За 7 дней мы открыли свой бизнес – я до сих пор не понимаю как мы это сделали. Но когда жизнь подкидывает тяжелые испытания, я и Фе не привыкли опускать руки. Как итог: опять очереди. Так как мы про качество, с душой и любовью», – добавила спортсменка.

«Работали 5 лет на доверии, но раскрылось столько вещей, что оно разрушилось в один миг». Владлена Бобровникова рассказала, как лишилась бизнеса в Ростове