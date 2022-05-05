«Работали 5 лет на доверии, но раскрылось столько вещей, что оно разрушилось в один миг». Владлена Бобровникова рассказала, как лишилась бизнеса в Ростове

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова рассказала о проблемах с бизнесом.

«Кто не в курсе, мы с Федерико (моим мужем) были владельцами очень известной и успешной джелатерии в Ростове. У нас были партнеры по бизнесу, другая итальянская пара, с которыми мы вели бизнес 5 лет.

Чтобы открыть магазин, я вложила туда свою олимпийскую премию, которую дали за золото в Рио. Мечтали с Фе иметь свое дело, но мы в этом были новички, вот и объединились с другой семьей. Фе придумал название и логотип магазина, даже дизайнера не просили, все сам! Нашлось быстро место, сделали ремонт своими руками и начали работать!

Слава о нашем «островке Италии» быстро разлетелась по городу, все в Ростове знали, где можно покушать самое вкусное джелато, правда, придется отстоять в длинной очереди, но люди даже на это были готовы!

Для меня это место как второй дом, Фе на все руки мастер, пахал как проклятый там, делал кофе, накладывал мороженое, потом мы стали расширятся и нашли замечательных ребят, которые также с нами прошли весь этот путь (они сразу уволились, когда узнали, что нас с Фе убрали из iFratelli!). Была там неделю назад и без слез не смогла зайти.

Я знаю, что Фе всегда старался вести бизнес по-итальянски, это значит, с душой, не экономил на качестве продуктов, каждый божий день был в магазине, если, что-то ломалось или шло не так, сразу все звонили Фе, и он всегда решал проблему, каждый «гвоздик» там был забит им, спросите любого! Наша Арюша «выросла» в этом месте, сделала свои первый шаги именно там!

У меня сердце кровью обливается думать, что все, что мы вложили туда, другие люди взяли и растоптали за один месяц, пока моего мужа не было в Ростове! Просто воспользовались моментом, чтобы его убрать из магазина!

Как можно было не ценить ту огромную часть работы, что делал Фе, а потом еще и обвинить во всем плохом, что было за 5 лет в iFratelli! У меня все внутри переворачивается, когда я это слышала от наших бывших партнеров по бизнесу!

Не ценили ни только нас, но и своих работников тоже! Итог: сразу посыпались увольнения!

К сожалению, юридически мы совершили ошибку, ИП было оформлено не на нас, работали пять лет на доверии, но раскрылось столько вещей, что доверие разрушилось в один миг. И теперь от многомиллионного бизнеса нам оставили крошечки, весь цех с оборудованием и любимейшее место на Университетском у нас забрали. И даже на бренд iFratelli мы не имеем никаких прав, где заложена моя репутация как олимпийской чемпионки и Фе-итальянца, который отдал сердце этому месту.

Мы не опустим рук, у нас есть люди, опыт, бешеное трудолюбие Фе, его любовь к тому, что он делает», – написала Бобровникова в соцсети.

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