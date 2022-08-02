«Раз внезапно проверили конкретного игрока, значит, кто-то знал и сдал его». Тренер Максимов о дисквалификации гандболиста Киселева за кокаин

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов прокомментировал новость о том, что гандболист сборной России и ЦСКА Дмитрией Киселев сдал положительный допинг-тест на кокаин.

С 2019 по 2021 год Киселев выступал за «Чеховских медведей».

«Если забор пробы делали после матча с «Пермскими медведями», то он под воздействием вещества, видимо, играл затем и против «Чеховских медведей». Я видел, что у него было довольно тяжелое физическое состояние, но он сыграл очень хорошо, провел блестящий матч.

Непонятно, почему решили взять пробу после этого матча чемпионата России и именно у Киселева. В гандболе обычно редки случаи применения допинга, гандбол раньше не был замешан в употреблении препаратов, которые стимулируют, улучшают физическую форму спортсмена.

И вопрос: почему именно Киселева вызвали на допинг-пробу? Если бы вызвали всю команду или несколько игроков, то понятно. А раз внезапно проверили конкретного игрока, значит, кто-то знал и сдал игрока», – сказал Максимов.

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