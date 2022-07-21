Гандболист Ионов: «Белорусские клубы очень сильные, совместный чемпионат с ними мог бы принести не меньше пользы, чем игры с европейскими командами»

Российский гандболист Дмитрий Ионов, выступающий за команду «Пермские медведи», оценил идею о проведении объединенного чемпионата России и Беларуси.

– Как считаете, когда российские клубы снова допустят до еврокубков, а сборную – до международных турниров?

– Надеюсь, что в ближайшее время, но как будет на самом деле, никто не знает.

– От международных соревнований отстранили и белорусов. Как думаете, была бы польза от объединения российского чемпионата и белорусского?

– Насколько я знаю, в середине следующего сезона будет такой турнир. Не знаю, как он будет называться, но там сыграют российские и белорусские команды.

Лично я считаю, что это был бы интересный опыт. Белорусские клубы очень сильные, так что совместный чемпионат с ними мог бы принести не меньше пользы, чем даже игры с европейскими командами, – заявил Ионов.