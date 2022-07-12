Игропуло о работе в «Барселоне»: «Я и так редко видел детей, а сейчас между нами будут тысячи км – с нынешней логистикой это как в Африке жить»

Российский тренер по гандболу Константин Игропуло рассказал, как его окружение восприняло переход из ставропольского «Виктора» в «Барселону».

«Кроме разговора с руководством, ни один человек не уговаривал меня остаться в Ставрополе. Хотя по глазам было видно, что многие этого хотели. Все, кто поделились эмоциями, у них абсолютно одинаковая реакция: радость за меня лично и грусть, будто мы не закончили дело вместе. Один знакомый сказал: слушай, хорошо уходить тогда, когда об этом еще кто-то сожалеет, а не когда все радуются.

Я уезжаю по профессиональным соображениям – никакой другой подоплеки нет. Мне этот выбор дался архисложно. Вы можете читать это с улыбкой, но я абсолютно искренен.

Я закончил играть относительно рано, зато как у тренера у меня есть небольшой запас по времени – мне 37 лет. И у меня появился шанс работать с суперспециалистом в суперклубе, который мне дорог особенно.

Это еще и выбор в плане личной жизни: мои дети остаются в России. Учитывая мой график, я понимаю, что встречи будут очень редкими. Они живут в Сочи, я их и так редко видел по меркам нормальной семьи – при том, что в последние годы между нами было 6 часов на «Ласточке». Сейчас будет несколько тысяч км, а с нынешней логистикой это все равно что в Африке жить.

Дочке через несколько недель исполнится 8 лет – она родилась уже после того, как я поиграл в «Барсе». Любовь к Барселоне ей прививалась постфактум, по моим рассказам – и она всего раз была там, когда мы ездили в гости к друзьям. У нее есть форма, мячи – она знает, что это за клуб. Но когда я рассказал, как поворачивается папина судьба, он спросила со слезами на глазах: а как же мальчики в Ставрополе? Она всех знает в «Викторе», приходила на тренировки, игры.

Потом еще спросила: а ты в «Барсе» главным будешь? Я ответил, что нет. И она: а зачем туда едешь вообще?» – сказал Игропуло.

«Когда зовет «Барселона», ты приперт к стенке». Звезда нашего гандбола Константин Игропуло – теперь тренер лучшей команды мира