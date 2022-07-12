Константин Игропуло: «Начиная тренерский путь, не мог представить, что получу предложение от «Барселоны» после полутора лет в Ставрополе»

Российский тренер Константин Игропуло рассказал, как согласился на работу ассистентом главного тренера гандбольной «Барселоны».

«Для меня приглашение из «Барселоны» – сюрприз; удивительно, что это произошло именно сейчас, в такой непростой для меня момент.

Пришло приглашение от «Барсы», всего через полгода после того, как меня назначили главным в «Викторе». Я ведь планировал эту работу не на полгода – хотел развивать успех, начал приглашать людей, строить коллектив. Случись приглашение в «Барсу» на год раньше, это было бы менее болезненно для меня и для команды, но…

«Барса» врывается в мою жизнь второй раз – и снова резко, стремительно, ставит вопрос так, что нет шансов отказать. Внимание от «Барсы» любого припирает к стенке, где бы он ни находился и за кого бы ни выступал. В гандболе «Барселона» сравнима по статусу с футбольной, а в последние годы даже предпочтительнее – самый титулованный клуб в истории, выиграл две последние Лиги чемпионов.

Я всегда понимал, что для меня «Барса» не просто топ-клуб, а часть моей жизни и карьеры. В голове всегда сидела мечта однажды там поработать. Но начиная тренерский путь, я не мог представить, что получу это предложение после полутора лет в Ставрополе.

Я понимал: если приглашение от «Барсы» придет, я не смогу отказаться. После приглашения мне стало немного жутко: в «Викторе» я строил свою историю, это родной дом и здесь особенные отношения с ребятами и руководством.

Прожил с этим несколько дней и пошел на разговор с руководством «Виктора». Для себя уже понимал: если иду на разговор – значит, решение принято. Если бы я вдруг решил отказать «Барселоне», то никакого разговора вообще бы не состоялось и все это осталось бы просто внутри меня.

Когда есть предложение от «Барселоны», я не могу остаться – потому что это якорь на всю жизнь. Если остался – значит, испугался, не воспользовался шансом, который, может, уже никогда не выпадет. И мне было бы очень трудно работать в «Викторе», потому что меня бы уничтожало это зерно, которое поселилось бы в голове», – сказал Игропуло.

«Когда зовет «Барселона», ты приперт к стенке». Звезда нашего гандбола Константин Игропуло – теперь тренер лучшей команды мира