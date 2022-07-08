Китайский «Феникс», вероятно, будет базироваться в Москве. В новом сезоне клуб выступит в чемпионате России по гандболу

Женский гандбольный клуб из Китая «Феникс», вероятно, будет базироваться в .

В сезоне-2022/23 китайский «Феникс» примет участие в чемпионате России.

«Вопрос прорабатывается. Договорились с ареной «Чкалов» в Тушино. По поводу игрового зала – вопрос еще открытый. Предварительно, возможно, там же, в Тушино», – сказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

«Сейчас (игроки «Феникса») продолжают подготовку на базе московского «Луча». Там же проживают и тренируются. В настоящий момент вообще находятся в Белоруссии. Сыграли со сборной Белоруссии, проводят там сборы», – добавил президент ФГР Сергей Шишкарев.