Лев Воронин: «Предполагаю, что ключевые матчи китайский «Феникс» будет проводить на арене «Динамо»

Теги чемпионат России жен ФГР Лев Воронин Феникс (Китай) Гандбол

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин рассказал, где будут играть гандболистки китайского «Феникса», которые выступят в следующем сезоне чемпионата России.

«Предполагаю, что ключевые матчи клуб будет проводить на арене «Динамо». Рассматривается вариант, что часть других матчей они проведут в Тушино.

Сейчас прорабатывается календарь с участием китайской команды на будущий год. Всего в лиге будет 13 команд.

Мы уйдем от разделения на две шестерки, но плей-офф останется», – сказал Воронин.

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