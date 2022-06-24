Лев Воронин: «Предполагаю, что ключевые матчи китайский «Феникс» будет проводить на арене «Динамо»

Генеральный директор Федерации гандбола России ( ) Лев Воронин рассказал, где будут играть гандболистки китайского «Феникса», которые выступят в следующем сезоне чемпионата России.

«Предполагаю, что ключевые матчи клуб будет проводить на арене «Динамо». Рассматривается вариант, что часть других матчей они проведут в Тушино.

Сейчас прорабатывается календарь с участием китайской команды на будущий год. Всего в лиге будет 13 команд.

Мы уйдем от разделения на две шестерки, но плей-офф останется», – сказал Воронин.