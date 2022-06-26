Полина Каплина: «Появление команды из Китая – очень важное и значимое событие для Суперлиги и всего нашего гандбола»

Вратарь ЦСКА и сборной России по гандболу Полина Каплина прокомментировала информацию о том, что в чемпионате страны появится китайский клуб.

«Появление команды из Китая – очень важное и значимое событие для Суперлиги и всего нашего гандбола. Насколько я понимаю, основу этой команды составят гандболистки сборной Поднебесной и она будет базироваться в Москве.

Матчи с китаянками станут очень важными и интересными не столько для нас, сколько для тех гандболисток, кто в силу своей клубной принадлежности не имеет возможности принимать участие в международных матчах и турнирах.

Это бесценно! Если когда-нибудь нам придется регулярно летать в Китай, то ничего не поделаешь! К дальним перелетам отношусь спокойно», – сказала Каплина.

Гандбольный клуб из Китая выступит в женском чемпионате России в следующем сезоне