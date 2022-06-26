Лев Воронин об отстранении российских спортсменов: «Необходимо оспаривать это в CAS, поскольку нет никаких серьезных оснований для отстранения федераций»

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин считает, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований нужно оспаривать в Спортивном арбитражном суде ( ).

«Считаю, необходимо это делать, поскольку нет никаких серьезных оснований для отстранения федераций. В словах представителей Международного олимпийского комитета есть небольшие противоречия.

Какая-то адвокат из Швейцарии призвала убрать всех россиян с руководящих должностей и из исполкомов. На что в ей ответили, что со стороны этих людей никаких нарушений не было, поэтому убирать их нельзя. Но почему тогда нам не дают участвовать в международных соревнованиях, раз нет нарушений?» – сказал Воронин.