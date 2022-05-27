Федерация современного пятиборья России не стала обжаловать в CAS отстранение от международных турниров

Федерация современного пятиборья России не подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза современного пятиборья ( ) об отстранении российских спортсменов от участия в международных стартах.

Об этом сообщил президент ФСПР Вячеслав Аминов.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Мы в CAS не подавали, учитывая, что это решение МОК и нашей международной федерации. Не видел еще ни одного решения , которое бы поменяло решение , – сказал Аминов.