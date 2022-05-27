Федерация современного пятиборья России не стала обжаловать в CAS отстранение от международных турниров

Теги МОК CAS UIPM Вячеслав Аминов сборная России жен сборная России ФСПР Современное пятиборье

Федерация современного пятиборья России не подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза современного пятиборья (UIPM) об отстранении российских спортсменов от участия в международных стартах.

Об этом сообщил президент ФСПР Вячеслав Аминов.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Мы в CAS не подавали, учитывая, что это решение МОК и нашей международной федерации. Не видел еще ни одного решения CAS, которое бы поменяло решение МОК», – сказал Аминов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные