Алексеев об участии китайского клуба в чемпионате России: «Наши игроки в нынешних условиях должны получать хоть какой-то международный опыт»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев оценил новость о предстоящем участии одного из китайских клубов в женском чемпионате России.

«Здорово, что китайский клуб будет выступать в Суперлиге. Это другая школа! Конечно, я за! Тем более что сейчас у нас не очень хорошие отношения на международном уровне.

Нам не хватает игр с международными командами, поэтому я полностью за. Наши игроки в нынешних условиях должны получать хоть какой-то международный опыт, думаю, что в этом плане было бы полезно.

Если есть такая возможность, то было бы здорово пригласить и другие команды из разных стран. Тем, кто задействован в санкциях, надо объединяться в свою коалицию, ведь другого выхода нет», – сказал Алексеев.

Российские команды по гандболу на данный момент отстранены от международных соревнований.