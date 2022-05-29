«Сезон психологически был самым сложным не только для нас, но и для всего гандбола, спорта и страны». Манагарова после победы в чемпионате России

Гандболистка «Ростов-Дона» Юлия Манагарова поделилась эмоциями после победы команды в чемпионате России.

По итогам финальной серии ростовчане обыграли московский ЦСКА.

«Эмоции самые яркие и радостные, мы этого ждали целый год, мы отдали все силы, сделали все от нас зависящее и вернули золото домой.

Этот сезон психологически был самым сложным не только для нас, но и для всего гандбола, для спорта и страны. Сейчас очень важно иметь возможность выплеснуть эмоции, получить кайф, положительные эмоции.

Никто не знает, что будет дальше (в ситуации с отстранением российских команд от международных соревнований – Sports.ru), но мы надеемся на лучшее, все может поменяться в мгновение ока.

Надеемся, что после плохих времен наступят хорошие. Мотивация сохраняется каждый день», – сказала Манагарова.

Чемпионат России (жен). «Ростов-Дон» по сумме двух матчей обыграл ЦСКА в финале, «Звезда» уступила «Ладе-Тольятти» в серии за 3-е место