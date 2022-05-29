Анна Сень о собственном салоне красоты: «Когда ушла в декрет, муж сказал: хоть дома побудешь. Но не тут-то было»

Олимпийская чемпионка по гандболу рассказала о салоне красоты, который открыла в Ростове-на-Дону в 2017-м.

«Я безумно активный человек. Когда я ушла в декрет, муж сказал: «Слава богу! Хоть дома побудешь». Но не тут-то было. Я решила открыть студию красоты, потому что очень много мастеров, друзей моих намекали на это. Честно говоря, я была счастлива заниматься этим. Не могу сидеть дома. Мне нужна была какая-то активность, поэтому я и создала свой красивый бизнес.

Нужно было найти помещение, сделать там ремонт, договориться с друзьями, чтобы они перешли ко мне в салон. Уже потом решали организационные вопросы: медицинские справки, пожарных и так далее. Нам нужно было помещение в хорошем состоянии, чтобы клиенты были довольны. В принципе, времени потратила немного.

Я потратила определенное количество премиальных за Олимпиаду. Могу сказать, что помещение я беру в аренду. Цена хорошая. Я сразу договорилась с человеком и заплатила за полгода вперед, чтобы не было никаких проблем», – сказала Сень.