«Я абсолютно далек от политики. Опасений нет – думаю, все будет достойно». Вратарь сборной России Виктор Киреев перешел в немецкий клуб

Вратарь ЦСКА и сборной России по гандболу Виктор Киреев рассказал о переходе в немецкий клуб «Берлин».

«Берлин» – профессиональный клуб, который подписал игрока. Они никак не касались этой ситуации (на Украине – Sports.ru), не собираются отказываться от своих обязательств – так же, как я от своих. У нас все в силе, сейчас обговариваем бытовые моменты, перелет туда.

Хочу сказать большое спасибо ОКР и нашей федерации – они помогли решить вопрос с подачей документов на национальную визу. У меня был 5-летний французский шенген, но тут был нужен другой, именно немецкий.

Мы подписали контракт по схеме 1+1, с возможностью продления. Клуб говорит: ты посмотришь, как у тебя пойдут дела, а мы посмотрим на тебя. Если всех все устроит, то продолжим работать вместе.

По деньгам относительно моих последних сезонов все нормально. Про возможные провокации и дискриминацию не думаю. Пока я туда не доехал, чего об этом говорить? Опасений нет: меня подписал профессиональный клуб с большими традициями – думаю, все будет достойно. Мы обсуждали только вопросы по контракту, житье-бытье – это очень профессиональный подход.

Я абсолютно далек от политики. Один из показателей этого – я играл в украинском «Моторе» 3,5 года и чувствовал себя как дома. У меня много друзей оттуда, я не смешиваю политику, спорт, человеческие отношения.

Испуга у меня нет – наоборот, я очень рад попробовать что-то новое, тем более на таком уровне. От близких мне людей не было никаких отговоров – они рады моему развитию и поддерживают меня. Весь этот вопрос не затрагивается ни с моей стороны, ни со стороны «Берлина», – сказал Киреев.

«Я не смешиваю политику, спорт и отношения». Наш гандболист перешел в «Берлин»: подписались до 24 февраля – и ничего не сорвалось!