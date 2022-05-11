Гандбольный турнир Спартакиады в Москве пройдет с участием 12 мужских и женских команд регионов

В гандбольном турнире Спартакиады в Москве примут участие 12 мужских и женских команд регионов, которые фактически будут представлены клубами этих регионов, сообщает «Матч ТВ».

Ожидается, что гандбольный турнир Спартакиады пройдет по такой же схеме, как на Олимпийских играх – 12 команд, разбитые на две группы по шесть команд.

Играть будут команды регионов, фактически представленные клубами из этих регионов. Положение о турнире пока находится на утверждении в министерстве спорта РФ.

Проведение Спартакиады запланировано на август 2022 года.