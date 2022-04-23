Евгений Трефилов: «Не боюсь, что меня лишат визы в США, я туда и не хочу. На Кубани меня принимают, и ладно»

Российский тренер поделился мнением о женском гандбольном турнире «OLIMPBET Кубок дружбы».

Трефилов на соревнованиях был консультантом китайской команды. Китаянки заняли последнее, четвертое место.

— Какие впечатления остались от турнира?

— Кто-то скажет, что он немного скомканный, натянутый. Но мы должны проводить соревнования, иначе вообще тут засохнем и покроемся пылью. Поэтому те, кто организовал турнир — молодцы, федерация отработала хорошо. Прекрасный зал, все условия. Надо продолжать, иногда самим себе устраивать праздник.

А дальше жизнь покажет, может, еще кто-то подтянется. Не надо забывать, что в 70-е у нас тоже соревнований было с гулькин нос. Жили? Жили. Вылезли? Вылезли. Конечно, дурость и тупость, когда политики лезут своими руками в спорт. Вот это плохо.

Не боюсь, что меня лишат визы в США, я туда и не хочу. На Кубани меня принимают, и ладно.

— Расстроились, что оба матча команда уступила с крупным счетом?

— Я расстроился, что меня игроки не понимают. Может, я старый стал, пора меня списывать в расход? Меня попросили помочь китайской команде, к сожалению, немного не получилось, жаль. Надо отдать должное, девушки работоспособные. Но за два с половиной дня и три тренировки что-то сделать очень сложно.

Если мы не найдем бьющих игроков, говорить о выходе на Олимпиаду тяжело. Там квалификация через Азиатские игры, а это Корея, Япония, возможно, Казахстан. Они все в порядке, но напрямую выходит только одна команда, остальные попадают в замес с европейскими сборными. В общем, поживем — увидим.

Продолжу ли работу с китаянками? Это вопрос руководству нашей федерации. Как говорится, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть»! – сказал Трефилов.