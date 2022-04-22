Анна Вяхирева: «В сборной мне всегда нравилось. Всегда тепло, душевно, по-семейному. Есть здоровая конкуренция»

Гандболистка Анна Вяхирева поделилась эмоциями после возвращения в сборную России.

Спортсменка брала паузу в карьере после Олимпиады в Токио. Сегодня основная сборная России победила молодежную команду на Кубке дружбы в Москве (35:21).

– Какие ощущения от первого матча в сборную?

– Эмоции положительные. Возможно, не хватило времени выдать весь свой запал. Раскидать чуть-чуть свою энергию. Тем не менее, рада дебюту, рада, что игра так сложилась.

– Чем отличаются эмоции от возвращения в клуб и от возвращения в сборную?

– Наверное, что-то примерно одинаковое. Просто здесь душа другая. Огромная честь выступать за сборную страны. Они отличаются, но очень-очень похожи. Мне нравится, что сейчас происходит.

– В сборной много новых игроков по сравнению с олимпийским составом. Показалось, что не до конца ещё налажено ваше взаимопонимание с ними, что вы еще в поиске. Так ли это?

– Есть такое. Зависит от клубной принадлежности. Не со всеми связка еще наиграна. Это нормально. Все с этим сталкиваются. Будем работать.

– Атмосфера не изменилась в сборной?

– Нет. В сборной мне всегда нравилось. Всегда тепло, душевно, по-семейному. Есть здоровая конкуренция, что тоже очень важно. В этом плане всегда хорошо.

– Как ищите мотивацию, в связи с отстранением от крупных турниров?

– Я ничего не ищу. Все есть. Все горит. Хочется, чтобы возможностей дарить этот огонь было больше. Но что имеем, то имеем.

– Так как аэропорт в Ростове закрыт, наверное, часто стали ездить на поезде? Привыкли к этому?

– Вообще нет. Стало тяжелее.

– В поезде же можно выспаться.

– Можно выспаться, а сутки тратишь. Печалька, – сказала Вяхирева.