Анна Вяхирева: «В сборной мне всегда нравилось. Всегда тепло, душевно, по-семейному. Есть здоровая конкуренция»

Гандболистка Анна Вяхирева поделилась эмоциями после возвращения в сборную России.
Спортсменка брала паузу в карьере после Олимпиады в Токио. Сегодня основная сборная России победила молодежную команду на Кубке дружбы в Москве (35:21).
– Какие ощущения от первого матча в сборную?
– Эмоции положительные. Возможно, не хватило времени выдать весь свой запал. Раскидать чуть-чуть свою энергию. Тем не менее, рада дебюту, рада, что игра так сложилась.
– Чем отличаются эмоции от возвращения в клуб и от возвращения в сборную?
– Наверное, что-то примерно одинаковое. Просто здесь душа другая. Огромная честь выступать за сборную страны. Они отличаются, но очень-очень похожи. Мне нравится, что сейчас происходит.
– В сборной много новых игроков по сравнению с олимпийским составом. Показалось, что не до конца ещё налажено ваше взаимопонимание с ними, что вы еще в поиске. Так ли это?
– Есть такое. Зависит от клубной принадлежности. Не со всеми связка еще наиграна. Это нормально. Все с этим сталкиваются. Будем работать.
– Атмосфера не изменилась в сборной?
– Нет. В сборной мне всегда нравилось. Всегда тепло, душевно, по-семейному. Есть здоровая конкуренция, что тоже очень важно. В этом плане всегда хорошо.
– Как ищите мотивацию, в связи с отстранением от крупных турниров?
– Я ничего не ищу. Все есть. Все горит. Хочется, чтобы возможностей дарить этот огонь было больше. Но что имеем, то имеем.
– Так как аэропорт в Ростове закрыт, наверное, часто стали ездить на поезде? Привыкли к этому?
– Вообще нет. Стало тяжелее.
– В поезде же можно выспаться.
– Можно выспаться, а сутки тратишь. Печалька, – сказала Вяхирева.