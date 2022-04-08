Евгений Трефилов: «Точно знал, что Вяхирева и Дмитриева вернутся. Девчонкам по силам замахнуться как минимум на один олимпийский цикл»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу высказался о решении Анны Вяхиревой и возобновить карьеру.

– Ожидали, что и Дарья Дмитриева так быстро соскучатся по гандболу и возобновят карьеры?

– Я ничего не ожидал, а точно знал, что они вернутся, ха-ха. Можете у Даши спросить. Последний раз, когда виделись с ней на одной из игр, сказал: «Ты не рви связи, гандбол еще пригодится». А вообще, в жизни всякое случается, на эмоциях многие по нескольку раз и начинали, и заканчивали.

Девчонкам по силам замахнуться как минимум на один олимпийский цикл, они еще молодые. Главное, чтобы с тренерами в клубах чехарда закончилась: импортные-то разъехались, а своих громких имен и не осталось.

Кстати, один шведский специалист недавно написал, что готов помогать нам, но издалека, дистанционно. Тренировать по интернету – это очень смешно, ерунда полная. Даже в тренажерном зале одни и те же упражнения можно выполнять по-разному, если тебя не контролируют. И польза от этого тоже будет разная, – сказал Трефилов.