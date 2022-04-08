Евгений Трефилов: «Точно знал, что Вяхирева и Дмитриева вернутся. Девчонкам по силам замахнуться как минимум на один олимпийский цикл»

Теги сборная России жен Евгений Трефилов Анна Вяхирева Дарья Дмитриева Гандбол

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался о решении Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой возобновить карьеру.

– Ожидали, что Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева так быстро соскучатся по гандболу и возобновят карьеры?

– Я ничего не ожидал, а точно знал, что они вернутся, ха-ха. Можете у Даши спросить. Последний раз, когда виделись с ней на одной из игр, сказал: «Ты не рви связи, гандбол еще пригодится». А вообще, в жизни всякое случается, на эмоциях многие по нескольку раз и начинали, и заканчивали.

Девчонкам по силам замахнуться как минимум на один олимпийский цикл, они еще молодые. Главное, чтобы с тренерами в клубах чехарда закончилась: импортные-то разъехались, а своих громких имен и не осталось.

Кстати, один шведский специалист недавно написал, что готов помогать нам, но издалека, дистанционно. Тренировать по интернету – это очень смешно, ерунда полная. Даже в тренажерном зале одни и те же упражнения можно выполнять по-разному, если тебя не контролируют. И польза от этого тоже будет разная, – сказал Трефилов.

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