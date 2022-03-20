Велимир Петкович: «Ни на минуту не задумывался о том, чтобы покинуть сборную России. Хочу продолжать заниматься своей работой»

Теги сборная России ФГР Велимир Петкович Гандбол

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович заявил, что не планирует покидать свой пост и уезжать из страны. 

«Никогда, ни на минуту не задумывался об этом. Мне звонили очень многие журналисты из Германии, в том числе мои приятели. Идет больше давление, некоторые футбольные тренеры уехали.

У всех своя ситуация, никого не осуждаю, но мне эти вопросы надоели. Я сказал, что хочу продолжать заниматься своей работой, не желаю лезть в политику и не буду ничего комментировать. Я здесь для того, чтобы тренировать гандболистов. И я останусь, пока я нужен команде и ФГР.

У меня есть определенный опыт. В 1991 году была похожая ситуация в Югославии, так что я понимаю, что происходит, но не буду об этом дискутировать. Это не мое дело. Я здесь работаю», – сказал Петкович. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные