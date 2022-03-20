Велимир Петкович: «Ни на минуту не задумывался о том, чтобы покинуть сборную России. Хочу продолжать заниматься своей работой»

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович заявил, что не планирует покидать свой пост и уезжать из страны.

«Никогда, ни на минуту не задумывался об этом. Мне звонили очень многие журналисты из Германии, в том числе мои приятели. Идет больше давление, некоторые футбольные тренеры уехали.

У всех своя ситуация, никого не осуждаю, но мне эти вопросы надоели. Я сказал, что хочу продолжать заниматься своей работой, не желаю лезть в политику и не буду ничего комментировать. Я здесь для того, чтобы тренировать гандболистов. И я останусь, пока я нужен команде и ФГР.

У меня есть определенный опыт. В 1991 году была похожая ситуация в Югославии, так что я понимаю, что происходит, но не буду об этом дискутировать. Это не мое дело. Я здесь работаю», – сказал Петкович.